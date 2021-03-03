وفاة الكومبارس ليلى الإسكندرانية بعد صراع مع المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحلت عن عالمنا مساء أمس الثلاثاء، الفنانة ليلى الإسكندرانية.

وقال إبراهيم عمران رئيس جمعية الكومبارس والأدوار الثانوية في تصريح خاص لمصراوي، إن الفنانة الراحلة تعرضت لوعكة صحية لترحل عن عالمنا مساء أمس.

وكشف "عمران" ان الفنانة الراحلة كانت مثالا للشخصية المكافحة الطيبة، وقد أقيمت صلاة الجنازة اليوم وتم دفنها في محافظة الإسكندرية مسقط رأسها.

ليلى الإسكندرانية تعتبر من أشهر الكومبارسات، فلا ينسى أحد مشهدها الشهير مع الزعيم عادل إمام في فيلم "المنسي" حينما جلس بجوارها في السيارة وظلت تصرخ.

كما شاركت في عدد من الأعمال أبرزها (غبي منه فيه، هي فوضى، أحلى الأوقات، عائلة الحاج متولي،) وغيرها من الأعمال