في يوم المرأة العالمي.. أحمد مراد يُعلن مشاركة روبي بمبادرة "واحدة جديدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن المؤلف أحمد مراد عن مشاركة الفنانة روبي بمبادرة "واحدة جديدة" تزامنا مع يوم المرأة العالمي الذي يوافق في 8 مارس من كل عام.

وكتب مراد عبر حسابه على إنستجرام: "بالتزامن مع يوم المرأة العالمي في شهر مارس.. برؤية فنية للكاتب والسيناريست أحمد مراد.. تطلق (فيكتوري لينك) مبادرة (واحدة جديدة) بمشاركة النجمة روبي".

وكشف الكاتب أحمد مراد، عن انتهائه من كتابة فيلم "رجل المستحيل" للكاتب الكبير الراحل نبيل فاروق الذي بدأ العمل فيه منذ عامين وتوقف عدة مرات بسبب الموافقات والإنتاج والتكاليف الباهظة.

يذكر أن أخر أعمال أحمد مراد فيلم "كيرة والجن"، بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبري، روبي، أحمد مالك، أمينة خليل، ومن إخراج مروان حامد.