"المنافسة تشتعل".. تعرف على الخريطة الكاملة لدراما رمضان



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يستعد عشاق الدراما المصرية لمشاهدة وجبة دسمة ومختلفة لعدد من الأعمال الدرامية في شهر رمضان المبارك، والتي يتنافس فيها عدد كبير من النجوم الذين يحظون بقاعدة جماهيرية جيدة لدى المشاهد المصري أو العربي، ويُعد هذا الموسم الدرامي الأقوى خلال السنوات الأخيرة.

وتسهيلا على القارئ والجمهور لإختيار الأعمال التي سيشاهدها في دراما رمضان المقبل، نستعرض خريطة المسلسلات في التقرير التالي:

هجمة مرتدة

مسلسل "هجمة مرتدة" من ملفات المخابرات المصرية للنجوم أحمد عز، هند صبري، صلاح عبد الله، ماجدة زكي، محمود البزاوي، محمد جمعة، خالد أنور، مايان السيد، أحمد فؤاد سليم، من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.

الإختيار 2

مسلسل "الاختيار 2" للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكي، سيناريو وحوار هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي، والعمل هو الجزء الثاني من الملحمة الوطنية "الاختيار" الذي عُرض في رمضان 2020 وقام ببطولته النجمان أمير كرارة وأحمد العوضي.

نسل الأغراب

مسلسل "نسل الأغراب" للنجوم أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، أحمد مالك، محمد جمعة، فردوس عبدالحميد، إدوارد، نجلاء بدر، محمد علاء، أحمد داش، محمد مهران، وأحمد فهيم وغيرهم، من تأليف وإخراج محمد سامي.

موسى

مسلسل "موسى" للنجوم محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.

ضل راجل

مسلسل "ضل راجل" للنجوم ياسر جلال، نور، محمود عبد المغني، نرمين الفقي، رنا رئيس، أحمد حلاوة، إنعام سالوسة، سيناريو وحوار أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.

ملوك الجدعنة

مسلسل "ملوك الجدعنة" للنجوم مصطفى شعبان، عمرو سعد، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، دلال عبدالعزيز، محمد عبدالعظيم، وليد فواز، سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

كوفيد 25

مسلسل "كوفيد 25" للنجوم يوسف الشريف، أحمد صلاح حسني، آيتن عامر، إدوارد، إسلام جمال، أمير صلاح الدين، عبد الرحيم حسن، ديانا هشام، ميرنا نور الدين، صفاء الطوخي وغيرهم، سيناريو وحوار إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.

نجيب زاهي زركش

مسلسل "نجيب زاهي زركش" للنجم الكبير يحيى الفخراني، والفنانين: أنوشكا ورامز أمير وكريم عفيفي وإسلام إبراهيم ومحمد محمود وهالة فاخر، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني.

اللي مالوش كبير

مسلسل "اللي مالوش كبير" للنجوم ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغني، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض وغيرهم، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.

لحم غزال

مسلسل "لحم غزال" للنجوم غادة عبد الرازق، شريف سلامة، عمرو عبدالجليل، مي سليم، وفاء عامر، رحاب الجمل، إيهاب فهمي، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.

خلي بالك من زيزي

مسلسل "خلي بالك من زيزي" للنجوم أمينة خليل، محمد ممدوح، علي قاسم، بيومي فؤاد، نهى عابدين، صبري فواز، أسماء جلال، صفاء الطوخي، سلوى محمد علي، من تأليف ورشة تحت إشراف مريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.

النمر

مسلسل "النمر" للنجوم محمد إمام، هنا الزاهد، نرمين الفقي، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومي فؤاد، أحمد خالد صالح، وإيناس كامل، من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.

ولاد ناس

مسلسل "ولاد ناس" بطولة جماعية لعدد كبير من النجوم، على رأسهم: صبري فواز، أحمد وفيق، رانيا فريد شوقي، وفاء صادق، ماجد الكدواني، إيهاب فهمي، صفاء الطوخي، أحمد صيام، محمد عز، محمود حجازي، بيومى فؤاد، ولقاء سويدان. وغيرهم، من تأليف وإخراج هاني كمال.

بنت السلطان

مسلسل "بنت السلطان" للنجوم روجينا، باسم سمرة، أحمد مجدي، حسن أبو الروس، ندى موسي، محمود حافظ، محمد مهران، بيومي فؤاد، سوسن بدر، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

الملك

مسلسل "الملك" للنجوم عمرو يوسف، صبا مبارك، سوسن بدر، ماجد المصري، محمد علاء، ريم مصطفى، محمد لطفي، أمير صلاح، وباسل الزارو، معتز هشام، من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج حسين المنباوي.

ضد الكسر

مسلسل "ضد الكسر" للنجوم نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، ومصطفى درويش وغيرهم، من تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد.

المدينة

مسلسل "المدينة" للنجوم دنيا سمير غانم، عمرو وهبة، شيماء سيف، أوتاكا، دلال عبد العزيز، من تأليف هشام جمال وعمرو وهبة، وإخراج هشام جمال.

المداح

مسلسل "المداح" للنجوم حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، نسرين طافش، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجة، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر وغيرهم، سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

حرب أهلية

مسلسل "حرب أهلية" للنجمة الكبيرة يسرا، باسل خياط، سينتيا خليفة، رشدي الشامي، برلنتي فؤاد، وجميلة عوض وغيرهم، سيناريو وحوار أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.

القاهرة كابول

مسلسل "القاهرة كابول" للنجوم طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، حسني شتا، كريم سرور وغيرهم، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال وإخراج حسام علي.

الطاووس

مسلسل "الطاووس" للنجمين جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، وفرح الزاهد وغيرهم، سيناريو وحوار كريم الدليل تحت إشراف المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

كل ما نفترق

مسلسل "كل ما نفترق" للنجوم ريهام حجاج، عمرو عبد الجليل، أحمد فهمي، طارق عبد العزيز، أيتن عامر، رانيا يوسف، رحاب الجمل، سلوى خطاب، أحمد صيام، من تأليف ورشة محمد أمين راضي، وإخراج كريم العدل.

ورد

مسلسل "ورد" للنجوم حنان مطاوع، نضال الشافعي، محمد لطفي، صلاح عبدالله، محمد عز، هاجر الشرنوبي، تيام مصطفى قمر، سارة الشامي وغيرهم، من تأليف فتحي الجندي وإخراج شادي أبو شادي.

فارس بلا جواز

مسلسل "فارس بلا جواز" للنجوم مصطفى قمر، سليمان عيد، محمد ثروت، طارق عبدالعزيز، طارق الإبياري، محمد طعيمة وغيرهم، من تأليف فداء الشندويلي وإخراج معتز حسام.

زي البيت الوقف

مسلسل "زي البيت الوقف" للنجوم زينة، أحمد السعدني، صابرين، هالة فاخر، مصطفى درويش، محسن منصور وغيرهم، من تأليف ورشة أحمد الشخيبي وإخراج عصام عبدالحميد.

تقاطع طرق

مسلسل "تقاطع طرق" للنجوم منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، محمد التاجي، مايان السيد، حنان يوسف وغيرهم، من تأليف وإخراج تامر محسن.

شقة 6

مسلسل "شقة 6" للنجوم روبي، شريف سلامة، صلاح عبد الله، محمود البزاوي، رحاب الجمل، هيا فياض، حمزة العيلي، ملك قورة، من تأليف محمود وحيد ورفيق القاضي، وسعاد القاضي، ونبيل شعيب، وإخراج محمود كامل.

قصر النيل

مسلسل "قصر النيل" للنجوم دينا الشربيني، ريهام عبدالغفور، صلاح عبدالله، محمود البزاوي، صبري فواز، أحمد خالد صالح، محمد محمود عبدالعزيز، عمر السعيد، ومريم الخشت، من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج خالد مرعي.

بين السماء والأرض

مسلسل "بين السماء والأرض" للنجوم هاني سلامة، أحمد بدير، سوسن بدر، محمد ثروت، يسرا اللوزي، محمود الليثي، نجلاء بدر، ندى موسى، نورهان وغيره، سيناريو وحوار إسلام حافظ عن رواية للكاتب نجيب محفوظ، وإخراج ماندو العدل.

الأب المثالي

مسلسل "الأب المثالي" للنجم علي ربيع، من تأليف محمد محمدي وأحمد محيي، وإخراج معتز التوني.