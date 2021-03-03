الفيلم رقم ١٠٠١ في حياة أقدم كومبارس في العالم

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 مارس 2021 10:48 مساءً - يعرض الفيلم التسجيلي "عندي صورة: الفيلم رقم ١٠٠١ في حیاة أقدم كومبارس في العالم" للمخرج محمد زيدان، يوم الجمعة المقبل 5 مارس في الهيئة الملكية الأردنية للأفلام الساعة 7 مساءً بتوقيت الأردن، وذلك من خلال صفحة الهيئة على موقع الفيس بوك، وسوف يكون العرض متاحاً في نطاق الأردن فقط.

بوستر فيلم عندي صورة

فيلم "عندي صورة: الفيلم رقم ١٠٠١ في حیاة أقدم كومبارس في العالم"، فاز بأربعة جوائز دولية وهي جائزة نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم وثائقي عربي حيث حصل على عرضه العالمي الأول في الدورة الأولى من مهرجان الجونة السينمائي عام 2017، كما نال جائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان طرابلس بلبنان، جائزة لجنة التحكيم للأفلام التسجيلية أكثر من 15 دقيقة في المهرجان القومي للسينما، والجائزة الأولى لأفضل فيلم وثائقي ضمن فعاليات برنامج عروض منصة الشارقة للأفلام الذي نظمته مؤسسة الشارقة للأفلام.

مطاوع عويس يستعرض ذكرياته مع 1000 فيلم شارك في تصويرها

وتدور أحداث الفيلم حول زیدان المخرج الشاب الذي يصنع فیلما وثائقيا بمساعدة كمال الحمصانى أحد أقدم مساعدي الإخراج في مصر، عن مطاوع عویس أقدم كومبارس في تاريخ السينما المصرية والذي عمل في أكثر من ١٠٠٠ فیلم منذ أربعينيات القرن الماضي حتى الآن.

"عندي صورة: الفيلم رقم ١٠٠١ في حیاة أقدم كومبارس في العالم" من تأليف وإخراج محمد زيدان، ويشاركه البطولة كمال الحمصانى ومطاوع عويس، تصوير محمد الحديدي، وموسيقى تصويرية مايكل فوزي، وتتولى MAD Solutions توزيعه في الوطن العربي.

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