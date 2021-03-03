مراد يلدريم مدافعًا عن زوجته: “هذه المرأة أجهضت خمس مرات”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: في رد وصف بالمتسرع وغير المنطقي، دافع الممثل التركي مراد يلدريم عن زوجته إيمان الباني، التي تعرّضت لسخرية بعض “فانز” مسلسل “رامو “، الذي يؤدّي يلدريم بطولته مع الممثلة إسراء بلجتش، إذ اتهم “الفانز” زوجته إيمان الباني بالغيرة من إسراء.

وكتب مراد عبر خاصية الستوري في حسابه عبر إنستغرام موجهاً كلامه الى بعض “الفانز المهووسين” كما وصفهم: “كما تعلمون، في العادة لا أتابع مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة، ولكنّ الأمر أخذ أبعاداً مزعجة لهذا السبب سأتكلم. الشتائم والرسائل التي يوجهها البعض ضد زوجتي تحت اسم “رام-بال” (اختصار رامو وسيبال)”.

وتابع: “تلك المرأة التي تفعلون ذلك معها، أجهضت خمس مرات!”، لافتاً إلى أنها “هي من رشحت إسراء لدور سيبال، وقالت إنّ الكيمياء بيننا ستتوافق، وأنا والقناة والمنتج رأينا أنّها محقة!”.

واكمل قائلاً: “هذا مجرد مسلسل وسنواصل العمل فيه بحرفية. كتبت هذا الكلام لربما تجدون بداخله معلومات جديدة! لا شيء يظهر عندما تراه من الخارج كما هو. و لا أنا أو إسراء سعيدان من الوضع، حتى إننا نبهناكم سابقاً! أتمنى أن ينتهي هذا الأمر، كونوا بخير!”.

كلام مراد عن أنّ زوجته هي من رشّحت إسراء للدور أثار الاستياء، وعرّضه للهجوم، حيث اعتبر البعض أن في كلامه تقليلاً من شأن إسراء، وتساءلوا من تكون إيمان لترشّح هي بطلة المسلسل، ومتى كانت زوجات النجوم هن من يرشحن الأبطال. كما اعتبروا أن مراد أراد الدفاع عن زوجته فأهان شريكته في المسلسل إسراء بليجتش.