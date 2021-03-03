عائلة عراقية تطالب كاظم الساهر بتسديد مبلغ مالي اقترضه قبل الشهرة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: أثارت قناة “NRT” الكردية استياء جمهور الفنان كاظم الساهر بعد عرضها تقريراً ذكرت فيه أنّ عائلة عراقية تطالب الساهر بارجاع مبلغ مالي تم اقتراضه مسبقاً، حيث عمل من العام 1979 إلى العام 1981 معلّماً في قرية عقرة، وأنه كان يأكل ويشرب على حساب أهل القرية.

كما ذكر التقرير أنّ “الساهر لم يكن وفيّاً معهم ولم يسأل عن أهل القرية ولم يزورهم أو يقدم شيئاً لهم، وهم الذين كانوا أوفياء معه”.

وذكر أحد الأشخاص أنّ الساهر اقترض مبلغاً من المال من والدته، ووعدها أن يعيده لها عندما يعود، ولكنه لم يعد ووالدته توفيت وبقي المبلغ في ذمة الساهر، وطالب ابن السيدة بإعادة المبلغ.

جمهور الساهر طالب بمقضاة القناة والعائلة بتهمة الاساءة للساهر، وتساءلوا عن الهدف من عرض التقرير.