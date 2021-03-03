جورج وسوف يكشف عن القصاص اليوميّ في حياته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: نشر الفنان جورج وسوف مقطع فيديو على حسابه الرسمي في “إنستغرام” وهو يمارس الرياضة في النادي.

وعلّق على الفيديو قائلاً: “القصاص اليومي”، في إشارة طريفة إلى معاناته في اللعب بالنادي يومياً.

وكان وسوف قد وجّه رسالة قوية عبر تغريدة نشرها قبل أيام، وكشف فيها عن انتظاره لقاح كورونا بعدما سجّل اسمه بالمنصة قبل شهر، معتبراً أنه لا يقبل أن يفضّل على أحد آخر.

وكان قد كشف قبل أيام أيضاً عن استعداده للتواجد في جزيرة بنما في الثالث والعشرين من أيار المقبل، لمدة خمسة أيام لإحياء سلسلة من الحفلات هناك.

من ناحية ثانية، يتابع وسوف التفاعل مع أغنيته الأخيرة “صاحي الليل” والتي لاقت رواجاً واسعاً وأعاد سلطان الطرب نشر مقطع من كواليس تسجيلها في الاستديو.