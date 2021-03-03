كارول سماحة تقتحم عالم موسيقى الراب.. “حياتي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: تقتحم النجمة اللبنانية كارول سماحة عالم موسيقى الراب لأوّل مرّة من خلال أغنية جديدة تحمل اسم “حياتي”، صدرت اليوم الأربعاء عبر المنصات الموسيقية الكبرى، وتتعاون من خلالها مع “دي جي” يوسف ومغني الراب العالمي لارتيست والرابر الكويتي دافي.

وكانت كارول سماحة قد تحدّثت عن هذه التجربة الفنية المميّزة بالنسبة لها وقالت: “هذا اللون حبيته من ناحية المواضيع اللي تناولها.. هو يتناول المواضيع الاجتماعية حبيت يكون في هيك تجربة مختلفة بعيد عن اللي أنا بعمله وكمان في كليب كرتون راح ينزل لأول مرة”.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية كارول سماحة ديو غنائي، جمعها مع الفنان المصري هاني شاكر لكن بشكل مختلف، حيث قدم كل منهما أغنية، وتم دمجهما بقصة واحدة ضمن كليبين غنائيين، الأولى بعنوان “شكرًا” قدمتها كارول، والأخرى “بقالي كتير” بصوت هاني شاكر.