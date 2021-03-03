مصفف شعر كيم كارداشيان “يفضحها” بصورة عفوية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: كيم كارداشيان (40 عاماً) امرأة مشغولة جداً، فهي تقوم بتربية أربعة أطفال وتدرس القانون وتدير العديد من الشركات الناجحة.

ولكن مصفف شعرها كريس أبليتون لم يستطع إلّا أن يسخر من النجمة المتعددة المهام، بعد أن حاولت أخذ قيلولة أثناء جلسة تصفيف شعرها الأخيرة.

سخر أبليتون من زبونته المفضلة مشاركاً صورةً لها نائمة على كرسي الصالون، وعلّق عليها: “أنا أحبك يا كيم”.

ويبدو أنّ كارداشيان كانت وسط روتينها الجمالي حين قرّرت أن تأخذ قيلولة، مائلةً رأسها إلى الخلف ومغلقةً عينيها وفاتحةً فمها.

ولم تكن كيم مسرورةً جداً من نشره هذا الصورة، فعلّقت: “أنا أكرهك! لقد أرهقتني!”، مرفقةً تعليقها بزمز تعبيري لوجهٍ ضاحكٍ، إلا أنّ أصدقاء النجمة المشهورين مثل باريس هيلتون أحبوا اللقطة الواقعيّة، فعلّقت الأخيرة: “الأميرة النائمة”.

وبعد رؤية العديد من المعجبين يغيرون صورهم الشخصية إلى صورتها وهي نائمة، بدأت كيم في تقبّل النكتة، إذ غردت: “يا الهي من كل صوركم الشخصية. أنا أبكي من الضحك!”.