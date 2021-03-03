كايلي جنير في موقف محرج بسبب سكرها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: عانت كايلي جينر من حادث محرج أثناء تصوير فيديو وهي تضع المكياج وتصفف شعرها في حالة سكر مع شقيقتها كيندال جينر مساء الثلثاء. إذ لم تستطع الأخيرة مقاومة نشر مقطع فيديو عبر خاصية “ستوري” في “إنستغرام” الخاص بشقيقتها وهي تضحك بشكل هستيري مردّدةً: “لقد تبولت على نفسي”.

وحاولت نجمة برنامج “مواكبة عائلة كارداشيان” تغطية وجهها بيدها بينما واصلت ضحكها الهستيري أثناء التصوير مع كيندال.

ويبدو أنّ كايلي حاولت أيضاً الترويج لمشروب شقيقتها الذي أطلقته أخيراً، تكيلا 818، حيث عرضت زجاجات المشروب في اللقطات.

وواصلت الأخيرة نشر العديد من الصور ومقاطع الفيديو من جلسة التصوير المليئة بالضحك مع كيندال في حسابها فنشرت صورة لشقيقتها علّقت عليها: “تصوير فيديو جديد استعد معي في حالة سكر”.