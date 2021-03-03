فرقة BTS تنضم لبرامج “التوك شو”.. وتعلن موعد العرض الأول

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: تبدأ شبكة البث الكوري KBS في الـ29 من شهر مارس الجاري، بعرض برنامج (توك شو) تقدمه فرقة (الكي بوب) الكورية BTS، وسيحمل البرنامج اسم (Let’s BTS).

ولم تقتصر نجاحات الفرقة الغنائية الكورية الشهيرة، على تصدر (قائمة بيلبورد هوت 100) واستمرار أغنيتها الناجحة Dynamite لمدة 13 اسبوعاً كاملة، من ضمن أعلى 10 أغاني في القائمة، وهي أول فرقة كورية تتصدر القائمة لمدة زمنية طويلة وترشحها لفئة أفضل فرقة غنائية في (مهرجان غرامي) في دورته الـ63، ولكن تتجه الفرقة الأن لدخول عالم برامج (التوك شو).

وأكدت جهة الإنتاج أن البرنامج الجديد لأعضاء الفرقة، لن يقتصر فقط على شهرتهم الفنية كمغنيين عالميين، ولكن ستتضمن الحلقات استضافة أعضاء الفرقة للعديد من المشاهير، الذين لم يتم الكشف عن أسمائهم في الوقت الحالي، ويحتوي البرنامج أيضاً على سرد أعضاء الفرقة السبعة لتجاربهم الفردية وكيف يمارسون حياتهم خلال شهرتهم، وسيكون هناك العديد من القصص التي يتم الكشف عنها لأول مرة.

وأيضاً يحتوي البرنامج على عروض حية للفرقة، وسيعمل على بث روح الأمل والتفاؤل بين المشاهدين. وأكدت الجهة المنتجة أن برنامج Let’s BTS سيكون هدية فرقة BTS للعالم، ولن يستطيع أحد تقديمه ببراعة سوى هذه الفرقة.

كما سينضم للفرقة في تقديم جزء من حلقات البرنامج، كل من الممثل الكوميدي شين دونغ يوب والممثلة الكوميدية جانغ دو يون.