استقرار حالة أحمد مكي الصحيّة بانتظار مسحة كورونا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: استقرت الحالة الصحية للممثل المصري أحمد مكي، أمس الثلثاء، وذلك بعد أسبوع من إصابته بفيروس كورونا.

وحرص مكي على الإلتزام خلال الفترة الحالية بالعزل المنزلي، إذ لا يزال يتلقى بروتوكول العلاج الذي صرّحت به وزارة الصحة المصرية.

وأكدت شقيقته الفنانة إيناس مكي في تصريحات لها، أنه سوف يجري مسحة جديدة للاطمئنان على حالته الصحية، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكانت مكي استنكرت في تصريحات تلفزيونية سابقة، “الشماتة” التي تعرضت لها مع شقيقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق.

ومن المقرر، أن يستكمل أحمد مكي فور شفائه تصوير مشاهده في بطولة مسلسل “الاختيار 2” الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل 2021، إلى جانب النجم كريم عبدالعزيز.

ويتناول مسلسل “الاختيار 2” قصة أحد شهداء الشرطة المصرية، ممن ضحوا بحياتهم من أجل أمن واستقرار بلادهم. ويأتي الجزء الثاني بعد نجاح الأول منه في السباق الرمضاني الماضي، والذي قدم قصة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد المنسي من أداء الفنان أمير كرارة.

ومن المُقرر أن يشارك في بطولة العمل الفنانون إياد نصار، وإنجي المقدم، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد علاء، وإسلام جمال، وأحمد شاكر عبداللطيف، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أشرف عبدالباقي.