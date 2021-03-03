إنفصال فرقة Seven O›Clock رسميًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تلقي محبي فرقة (الكي بوب) الشهيرة Seven O’Clock، خبراً غير سار بالمرة، إذ لن يشهدوا أي أعمال جديدة من الفرقة.

وأعلنت شركة (فوريست نيتوورك) المسؤولة عن الفرقة، تفكك أعضائها وانفصالها رسمياً بعد 4 سنوات من بداية ظهورها.

وكشفت الشركة عن الخبر المؤسف، الثلاثاء، وقالت في بيان وفقًا لمجلة (كوريا بوو): «مرحباً، نود في البداية شكر جميع المعجبين الذين أحبوا Seven O’Clock وأبدوا اهتمامهم ودعمهم لأفرادها».

وتابعت: «نود إبلاغكم أن جميع أنشطة Seven O’Clock انتهت في 2 مارس 2021، وتوصلنا إلى هذا القرار بعد مناقشات بين الشركة والفرقة».

وعلى الرغم من عدم كشف السبب وراء انفصال الفرقة، إلا أن الشركة فتحت باب الأمل أمام إمكانية محتملة لأنشطة مستقبلية لأفراد الفرقة، إذ ذكر البيان: «رغم انهاء أنشطة الفرقة، فإن الشركة وجميع الأعضاء يناقشون حالياً الأنشطة المستقبلية المحتملة، وبعد مناقشات كافية، سنفعل ما هو أفضل لمختلف أنشطتهم الفردية».

وأنهت الشركة بيانها قائلة: «نعتذر حقاً عن النهاية المفاجئة لأعمال الفرقة، ونشكركم مرة أخرى على دعمكم، ونرجو منكم الاستمرار في حبكم ودعمكم لأعضاء الفرقة. شكراً».

يأتي انفصال الفرقة المحبوبة بعد 4 سنوات من ظهورها وفي نفس شهر انطلاقها، إذ ظهرت الفرقة لأول مرة في مارس عام 2017 وبدأت بـ 6 أعضاء، تحت رعاية شركة STARO Entertainment، قبل تعاون الفرقة مع شركة (فوريست) في 2018.

ونفس العام 2018، انفصل المغني فان عن الفرقة، قبل انضمام أندي وروي للفرقة في 2019.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تنفصل فيها إحدى فرق (الكي بوب) الموسيقية، ففي أوائل شهر فبراير الماضي، أُعلن عن انفصال فرقة IZ*ONE رسمياً في شهر مارس الجاري نتيجة انتهاء العقد مع شركة (سوينغ إنترتينمينت).