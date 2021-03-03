مقاطع مزيفة لتوم كروز تجذب 11 مليون مشاهدة على “تيك توك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: حققت سلسلة من مقاطع الفيديو للنجم العالمي توم كروز، مشاهدات تخطت 11 مليون مرة على تطبيق (تيك توك)، مع العديد من ملايين المشاهدات الأخرى على المنصات الأخرى.

وتبين أن هذه المقاطع التي تظهر كروز هي مقاطع تم إنشاؤها بتقنية Deepfake أو ما يعرف (التزييف العميق)، ‏وهي تقنية تقوم على صنعِ فيديوهات مزيفة عبر برامج الحاسوب، من خلال الذكاء الاصطناعي عن طريق دمج عدد من الصور ومقاطع الفيديو لشخصية معينة لإنتاج مقطع فيديو جديد.

وتقوم الفيديوهات على عدد من اللقطات التي تصور كروز، وهو يقوم بخدعة سحرية ويلعب الجولف ويستذكر الوقت الذي التقى فيه رئيس الاتحاد السوفيتي السابق، ميخائيل جورباتشوف.

ووصف الخبراء هذه التقنية بأنها أحد أكثر الأمثلة لإثارة القلق بشأن هذه التكنولوجيا، بالرغم من أن هذه المقاطع كانت هدفًا للترفيه.

ومن جانبه، عبر سام غريغوري مدير البرامج في مؤسسة Witness، عن مخاوفه بشأن هذه التقنية، مشيراً إلى أنه يتم استهداف النساء بالفعل بهذه التقنية.

كما قال هنري أجدر، الخبير في هذه التقنية، إن هذه التكنولوجيا لن تختفي وأن هناك أيضاً قدر كبير من حالات الإستخدام الخبيثة لها.

وذكرت راشيل توباك، المديرة التنفيذية لشركة SocialProof، أن مقاطع الفيديو أثبتت الوصول إلى مرحلة عالية من هذه التقنية والتي لا يمكن اكتشاف تزييفها.