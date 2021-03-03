شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو دى كابريو يستعرض أهمية الغابات باليوم العالمى للحياة البرية..اعرف قال إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم ليوناردو دى كابريو على توجيه كلمة لمتابعيه ومحبيه من خلال حسابه على موقع انستجرام بالتزامن مع فاعليات اليوم العالمى للحياة البرية، الذى يتوافق مع اليوم 3 مارس من كل عام.



دى كابريو

ونشر الممثل الشهير صورة التقطت من داخل غابة في اندونيسيا، وكتب مدللاً على أهمية الغابات :"تغطي الغابات 30٪ من سطح الأرض وهي موطن لحوالي 80٪ من جميع الأنواع البرية البرية، إنها تساعد في تنظيم المناخ، وقد وفرت لقرون سبل العيش لمئات الملايين من الناس ، لا سيما داخل المجتمعات الأصلية والمحلية التي لها روابط تاريخية بمناطق الغابات".



دى كابريو على انستجرام

وأضاف "ومع ذلك ، فإن الاستغلال غير المستدام للغابات يضر بهذه المجتمعات ويسهم في فقدان التنوع البيولوجي وأزمة المناخ".

وقال ليوناردو بخصوص ذلك "فى هذا اليوم وكل يوم ، ساعد في نشر فكرة أن الغابات والحياة البرية والتنوع البيولوجي بحاجة إلى الحماية!".

كما تم تعيينه مبعوثا للأمم المتحدة لمكافحة التغير المناخي قبل 7 سنوات فى عام 2014، وهو من أكثر المتبرعين لدعم قضايا البيئة والتصدي لتغير المناخ على مستوى العالم.

ويعتبر النجم ليوناردو دى كابريو واحد من أهم المشاهير على مستوى العالم دعماً للبيئة حيث يحرص دائماً على توجيه الدعم سواء بالأموال أو بحضور المؤتمرات الداعمة للبيئة، وهو ما يظهر جلياً فى خانة تعريفه بنفسه على موقع تويتر حيث يكتب ممثل ومناصر بيئى.