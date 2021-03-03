شكرا لقرائتكم خبر عن "مهراجا هندى".. 7 صور من عرض "اللوكاندة" قبل عرضه الجمعة على dmc والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان أشرف عبد الباقى عن صور حصرية من سيت كوم المسرحى "اللوكاندة" وتحديداً عرض "مهراجا هندى" الذى سيتم عرضه الجمعة المقبلة على قناة dmc، وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام : " صور حصرية من سيت كوم اللوكاندة حلقة "مهراجا هندي" يوم الجمعة الساعة 8م على شاشة dmc.".



اللوكاندة



حمدى الميرغنى وويزو يتوسطون طاقم اللوكاندة

مسرحية اللوكاندة عبارة عن "سيت كوم مسرحي" يقدم لأول مرة في مصر والوطن العربي، والمسرحية مليئة بالمشاهد الكوميدية، وتتناول عدة مواضيع في طياتها، كما أن العرض يشهد ديكورات وتكنيك جديد يظهر لأول مرة في المسرح.



صور أخرى من اللوكاندة



صور من السيت كوم

"اللوكاندة" بطولة أشرف عبد الباقى، حمدى المرغنى، ويزو، ودياب وإبرام سمير، واحمد الطماني، وعلى حمدي، و وائل العوني، ومريم البحراوى،و ياسمين سمير، وأميرة حافظ، ومحمد حسن، ومحمد بطاوي ، واحمد فرج ، ونورهان منصور، وميدرونا،و احمد فتحي، ومحمد ناجي جدو، واحمد اشرف، ومصطفى سعيد ، ومصطفى حمزة ، ومحمد عصام، وشريف حسنى.



اللوكاندة



اشرف عبد الباقى على انستجرام اشرف عبد الباقى على انستجرام

والعرض من تأليف كريم سامى، أحمد عبد الوهاب، و ديكور دكتور محمود سامى، تصميم وإضاءة مصطفى عز الدين، والأغانى كلمات أيمن بهجت قمر، ملابس هالة زهوى، موسيقى أحمد الموجى، مخرجين منفذين سامح عبدالسلام ومصطفى حسن، ومدير الفرقة رشدى سلامة، فكرة وإخراج أشرف عبد الباقى، وإنتاج شركتي وورك شوب وسينرجي.