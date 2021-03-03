شكرا لقرائتكم خبر عن الملحن تامر على يطرح "ما قصرتش زمان" أولى أغانى ألبومه الجديد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الملحن تامر على، أول أغنية من ألبومه الجديد والتى تحمل عنوان "ما قصرتش زمان"، وهي من ألحانه أيضا، وتعاون فيها مع الشاعر محمد عاطف، وتوزيع يحيى يوسف، حيث انتهى تامر من تسجيل جميع أغانى الألبوم الذى يدخل به عالم الألبومات فى الساحة الغنائية.

تامر علي تعاون في ألبومه مع الشعراء بهاء الدين محمد، وتامر حسين، محمد حامد، وجمال الخولي، ومحمد عاطف، ومحمد عطيه، وحسن مهران أما التوزيع الموسيقي سيكون لكل من يحيى يوسف، وشريف مكاوي، وأحمد إبراهيم، وأسامة الهندي، ووسام عبد المنعم.

وبدأ تامر على مسيرته الاحترافية بمجال التلحين مع الفنانة أنغام بأغنيتى "عرفها بيا"، "رجعنا فكلامنا"، وقدم العديد من الألحان لأبرز نجوم الغناء منها أغنية "أيام" للمطرب تامر عاشور، و"ليلى" و"أعمل إيه" للنجم محمد حماقي، ولحن للهضبة "وهتبتدي الحكايات"، "يناسي وعدك"، "لو تعرف"، "بلاش تبعد".



تامر على

تعاون تامر على مع النجم تامر حسني في ألبومه الأخير في أكثر من أغنية منها "كفاياك أعذار"، "ناسيني ليه" وقدم مع إليسا أغانى "أواخر الشتا"، "ماتعرفش ليه"، "بستناك"، ولحن للنجمة أصالة "أكتر"، "بناء على رغباتك"، "مضش صعب عليك"، "قول بحبك"، إضافة إلى تعاونه مع نجوم الغناء في الوطن العربى مثل سامو زين، راغب علامة، هيفاء وهبي، حسام حبيب، حمادة هلال، لؤي، محمد عدوية، مصطفى قمر، خاد عجاج.