شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام فى البرومو التشويقى لأغنيتها الجديدة وتكشف عن موعد طرحها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المطربة انغام عن موعد أحدث أغانيها "هو نفس الشوق" من خلال فيديو شوقت به متابعيها إلى الأغنية، عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، وأعلنت عن نزول الأغنية في السابع من الشهر الجارى.



أنغام

حيث كتبت أنغام فى تعليقها على الفيديو : "هو نفس الشوق يوم 7 مارس الساعة 7 مساءا".



انغام على انستجرام

وما ان نشرت الفيديو حتى انهالت عليها التعليقات من قبل متابعيها ممن حرصوا على تهنئتها بالأغنية وأعربوا عن اشتياقهم لطرحها هى وبقية أغانى ألبومها خلال الفترة المقبلة.



انغام فى صورة أخرى من الفيديو

جدير بالذكر أن مفاجآت الفنانة أنغام، خلال شهر مارس لن تقتصر عند ذلك، وإنما سيشمل الشهر الجارى إحياءها لحفل موسيقى في افتتاح مهرجان الموسيقى الكلاسيكية في مركز المنارة بالتجمع الخامس، يوم الجمعة 26 مارس، وفقاً لما أعلنت عنه فى وقت سابق حيث نشرت صورة لها عبر حسابها الشخصى بموقع تويتر، وأعلنت عن الحفل.

من ناحية أخرى حرص النجمة أنغام، على نعى الدكتور أشرف هيكل عميد المعهد العالى للموسيقى العربية السابق، الذى غيبه الموت، اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 52 عاما، ونشرت انغام صورة الراحل على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وودعته قائلة: " إنا لله وإنا اليه راجعون. زميلي العزيز دكتور أشرف سعيد هيكل المحترم صاحب الوجه البشوش هتوحشنا يا اشرف ربنا يرحمك ويغفر لك".