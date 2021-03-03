شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشناوى يعلن وفاة ابنة الراحل مأمون الشناوى ودفنها بمقابر البساتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الناقد السينمائى طارق الشناوى عن وفاة ابنة عمه السيدة عائشة الشناوى، ابنة الشاعر الكبير الراحل مأمون الشناوى، حيث كتب طارق على حسابه الشخصى بموقع فيس بوك": "انتقلت لرحاب الله تعالى قبل ساعات ابنة عمي السيدة الرائعة عائشة مأمون الشناوي".



وفاة ابنة مامون الشناوى

وقال طارق الشناوى لـ"الخليج 365" إن عائشة ابنة عمه، رحلت صباح اليوم الأربعاء بعد معاناة مع المرض، حيث كانت تعانى من مشاكل في القلب، مشيراً إلى أنه تم تشييع جثمان الراحلة ودفنها في مقابر الأسرة بالبساتين لافتاً أنه لن يكون هناك عزاء بسبب الظروف الحالية من انتشار فيروس كورونا.

ويعد مأمون الشناوي أحد أبرز شعراء مصر وهو من جيل الرواد، وكتب أغانى لأشهر نجوم الغناء وعلى رأسهم أم كلثوم حيث قدم معها 4 أغانٍ هي "أنساك يا سلام" 1961، "كل ليلة وكل يوم" 1964، "بعيد عنك" 1965، "ودارت الأيام" 1970، وكتب للعندليب عبد الحليم حافظ أغانى "أنا لك على طول"، "عشانك يا قمر" "بيني وبينك إيه"، "صدفة"، "نعم ياحبيبي نعم"، "في يوم من الأيام"، "كفاية نورك"، "حلفني"، "بعد إيه"، "أقول مأقولشي"، "لو كنت يوم أنساك" ، "خايف مرة"، "خسارة..خسارة"، "حلو وكداب".

كما تعاون الشناوى فى مع العديد من نجوم الأغنية فى الزمن الجميل مثل محمد عبد الوهاب، وفريد الأطرش، ومحرم فؤاد، ومحمد فوزى وغيرهم.