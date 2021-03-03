شكرا لقرائتكم خبر عن سامو زين يرد على تعليقات خناقة البقسماط وعبده الفتوة .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد النجم سامو زين خلال ندوة الخليج 365 علي تعليقات خناقة البقسماط وعبده الفتوة والتي كتبها رواد مواقع التواصل الاجتماعي فورعرض مسلسله "طعم الحياة" والذي قدم فيه شخصية بلطجي يدعي عبده الفتوة، حيث قال إن، "النقد كان تقيل عليا قوي لأني مش متعود عليه وكنت بقرأ التعليقات وده خلاني ابدأ اعمل شخصية فنية لشخصية عبده الفتوة وأقدم أغنيات مثل اخطبوطا وديناصور وغيرها وهي أغنيات تليق مع شخصية عبده الفتوة وذلك استكمالا لنجاح الشخصية".

وأضاف سامو زين، "كل نجاح ليه إيجابيات وسلبيات وكنت متوقع الهجوم علي الشخصية وبعتبر التعليقات دي محبة واهتمام من الجمهور اللي بعتبره عيلتي الكبيرة".

وأشار سامو زين خلال الندوة أن مصر ليست ولادة فقط، لكنها أم الفن والنجوم المصريين كبار ومحققين نجاحات ورافعين اسم مصر في العالم".

وأوضح سامو زين أن أغاني المهرجانات أغاني ناجحة والناس تحبها وهو يحرص علي سماعها في السيارة.

وفي سياق متصل طرح مؤخرا سامو زين أغنية جديدة بعنوان "حبيتو"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" من كلمات وألحان وتوزيع أكرم عادل، وذلك بمناسبة احتفالات عيد الحب، ولم تكن هذه المرة هى الأولى التى يتعاون فيها أكرم عادل مع سامو زين، حيث تعاونا من قبل فى أغنية "القطة" و"قصة حب" و"أنا وأنت" و"كسرت قلبى" و"قولى قولى".. وغيرها.