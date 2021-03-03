شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه.. (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم محمد رمضان أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "أنا البطل" على يوتيوب، والأغنية من كلمات كالوشا الفنار وإسلام شندى، وتوزيع إسلام ساسو، وإخراج حسام الحسينى، ولأول مرة يستخدم محمد رمضان اسمه فى أغنية.

يذكر أن محمد رمضان يصور حالياً مسلسله الرمضانى "موسى"، ويشاركه البطولة سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار صعيدى.

وانتهت أسرة المسلسل من تصوير عدد كبير من المشاهد فى الحى الريفى بمدينة الإنتاج الإعلامى، وذلك بعد تصوير عدد من المشاهد داخل القرية الفرعونية بشارع البحر الأعظم، حيث جاء ذلك بعد عودة فريق العمل من أسوان، إذ صوروا 4 أيام بالمدينة النوبية جمعت بين معظم المشاركين فى البطولة.