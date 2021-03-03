شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء سلطان يطرح ابتهال سيدى يا رسول الله.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب والفنان بهاء سلطان، ابتهال "سيدي يا رسول الله"، عبر حسابه بموقع فيس بوك، والذى نال إعجاب جمهوره بعد دقائق من نشره، حيث حصد آلاف الإعجابات.

وعلق المطرب بهاء سلطان، عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، قائلاً :" جديد بهاء سلطان ابتهال سيدي يا رسول الله".

يأتي ذلك عقب غياب كبير استمر لعدة سنوات بسبب أزمة المطرب بهاء سلطان والمنتج نصرمحروس، حيث يعود سلطان إلى الساحة الغنائية مرة أخرى بعد انتهاء كافة الخلافات بينهما، وهو ما كان له صدى كبير لدى محبى وجماهير بهاء سلطان الذين افتقدوا صوته طيلة سنوات الخلاف.

قدم سلطان عددا من الألبومات الغنائية التى حققت جميعها نجاحا كبيرا وأولها "ياللى ماشي" عام 1999و"3 دقائق" و"قوم اقف" و"كان زمان" و"مالنا" وكان آخرها "بدعى يارب" عام 2014 .