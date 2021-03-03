شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب لـ رضوى الشربينى بعد وفاة والدتها: "كل التعازي لأختى وصديقتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت النجمة سمية الخشاب تعازيها فى وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربينى، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، بعد فترة طويلة مع المرض ومحاولة العلاج، ونشرت سمية الخشاب صورة لرضوى الشربيني مع والدتها على حسابها بموقع "تويتر"، ونعتها قائلة: " كل التعازي والمواساة لأختي وصديقتي الحبيبة الإعلامية رضوى الشربيني في وفاة والدتها ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته آمين، البقاء لله".



سمية الخشاب على تويتر

وكانت الإعلامية رضوى الشربينى، قد أعلنت وفاة والدتها متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، بعد فترة طويلة مع المرض، حيث كتبت عبر حسابها "لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم رضيت بقضائك يارب، أمى ماتت، ادعو لها يا رب يرحمك يا أمى وأم ولادى، ويصبرنا على فراقك".

ويذكر أن الإعلامية رضوى الشربينى، أكدت منذ أيام، أن حالة والدتها الصحية حرجة، موضحة أن الأطباء المعالجين لها بذلوا مجهودا كبيرا في التعامل مع حالتها، مغردة على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قائلة: "أمى بين ايد ربنا دلوقتى.. والأطباء عملوا اللى عليهم.. لكن أنا عندى يقين أنه رحمة ربنا واسعة والدعاء بيغير القدر.. ادعوا لها أرجوكم".

وقد أصيبت الإعلامية رضوى الشربينى مؤخرا بفيروس كورونا ، بعدما أجرت التحاليل المطلوبة عقب شعورها بأعراض الفيروس، وبدأت بالفعل فى عزل نفسها عن بناتها وأسرتها، وازدادت الأزمة بعدما أصيبت والدتها هى الأخرى بكورونا، وكذلك شقيقها، مما جعل رضوى تعيش في حالة نفسية سيئة.