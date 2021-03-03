شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة ماجد المصرى تعلن إصابتها بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رانيا أبو النصر، زوجة الفنان ماجد المصرى، عن إصابتها بفيروس كورونا، مؤكدة أنها مصابة بالفيروس منذ 6 أيام، موجهة رسالة ساخرة للفيروس، قائلة: "ارحمينا الرحمة حلوة يا أختى.. كده كتير".

وقالت رانيا، عبر ستورى حسابها على انستجرام: "أنا كورونا بردو بقالى 6 أيام، بس بجد أد ايه الكورونا أصيلة وقسمتها بالعدل ما بينا، قبل كده جوزى وبنتى مع بعض ودلوقتى أنا وابنى مع بعض"، مضيفة: "عايزه ايه يا كورونا بقى مننا بالظبط، ارحمينا الرحمة حلوة يا أختى.. كده كتير".





وبالأمس، أعلن آدم المصرى، نجل الفنان ماجد المصرى، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث نشر ستورى عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، يعلن فيها إصابته بالفيروس بعد تحليل المسحة التى أجراها وأثبتت إصابته.

وسرعان ما أكدت والدته رانيا أبو النصر، إصابته بالفيروس، حيث وجهت له دعوة عبر حسابها قائلة "سلامتك يا روح قلبى، يارب تقوم لنا بالسلامة".