شكرا لقرائتكم خبر عن صور جديدة من احتفال يوسف الشريف وأبنائه بعيد ميلاد زوجته إنجى علاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط أجواء أسرية، احتفلت الكاتبة إنجى علاء، بعيد ميلادها الموافق اليوم 3 مارس، مع زوجها النجم يوسف الشريف وأبنائهم، ونشرت إنجي علاء صورا جديدة من الاحتفال بعيد ميلادها على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" ، وظهرت في الصورة إنجى علاء مع زوجها لحظة احتفالها بعيد ميلادها وسط مشاعل تورتة عيد الميلاد، كما شارك أبناؤهم في الأجواء احتفالا بعيد ميلاد والدتهم.

كما احتفل النجم يوسف الشريف، بعيد ميلاد زوجته الكاتبة إنجى علاء، الموافق اليوم 3 مارس، حيث وجه لها رسالة رومانسية نالت إعجاب جمهوره عبر موقع تويتر، ونشر يوسف الشريف، صورا من الاحتفال، وعلق قائلاً:" كل سنة وانتِ طيبة يا أحلى زوجة في الدنيا كل سنة وأنا بحبك كل سنة وأنا فخور بيكي".



انجى علاء وابنتها



احتفال بعيد ميلاد انجى علاء

وفى أواخر فبراير الماضي، احتفل الفنان يوسف الشريف، بعيد ميلاد ابنيه عبد الله وعبد الرحمن، في 20 فبراير الماضى، حيث شارك جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة من تورتة عيد الميلاد مكتوب عليه "عيد ميلاد سعيد عبد الله وعبد الرحمن".



جانب من الاحتفال



خلال الاحتفال بعيد الميلاد



انجى علاء ويوسف الشريف

كما نشرت إنجي علاء عبر حسابها الشخصي على انستجرام صورًا من الاحتفال بعيد ميلاد ابنيها معلقة: "عيد ميلاد عبد الله وعبد الرحمن.. كل سنة وانتوا طيبين حبايبي.. ربنا يحفظكم ويخليكم لينا انتوا وجنى".

وفى وقت سابق، احتفل الفنان يوسف الشريف بعيد الحب بصحبة زوجته الكاتبة إنجي علاء، حيث شارك جمهوره ومتابعيه عبر "تويتر"، صورتين ظهر فيها بصحبة زوجته، موجها لها رسالة رومانسية قائلا: "كل سنة وانتِ طيبة يا حبيبتي.. Valentine’s Day".