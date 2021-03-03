شكرا لقرائتكم خبر عن سامو زين يغنى لمصر أغنية وطنية بالصيني .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم سامو زين خلال ندوة الخليج 365 إنه سيقوم بغناء أغنية وطنية لمصر بعدد من اللغات ومنها الصيني مضيفا، "دورنا كفنانين لازم يكون هادف والأغنية مش مجرد أغنية فقط فهناك أغنيات بتقوم بلاد زي ديسباسيتو".

وكشف النجم سامو زين خلال ندوة الخليج 365 عن انفصاله عن زوجته المذيعة دينا صالح، وقال سامو زين إنه انفصل عن زوجته أم ابنه محمد، مضيفا أنه لن يتدخل أبدا في قرار أم ابنه الابتعاد عن الساحة الإعلامية وأنه داعم دائما للطرف الآخر في حياته.

وأشار سامو زين إلي أنه لم يحدد موعد الطلاق الرسمي بينه وبين أم ابنه ولكنه يعتبر تلك الفترة هي فترة استراحة للطرفين، مضيفا، "محدش عارف اللي جي فيه ايه بطمن على محمد ابني وبعتبره كل حياتي وانا ودينا أصدقاء جدا وفي تفاهم بينا وده واضح في طريقة انفصالنا".

واستكمل سامو زين، "حاليا مفيش حب في حياتي غير حب الناس هو ده اللي شغالني وبحاول اوزع طاقة إيجابية علي الناس من خلال الأغاني".

وفي سياق متصل طرح مؤخرا سامو زين أغنية جديدة بعنوان "حبيتو"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" من كلمات وألحان وتوزيع أكرم عادل، وذلك بمناسبة احتفالات عيد الحب، ولم تكن هذه المرة هى الأولى التى يتعاون فيها أكرم عادل مع سامو زين، حيث تعاونا من قبل فى أغنية "القطة" و"قصة حب" و"أنا وأنت" و"كسرت قلبى" و"قولى قولى".. وغيرها.