شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تودع أشرف هيكل عميد معهد الموسيقى السابق: صاحب الوجه البشوش هتوحشنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت النجمة أنغام، الدكتور أشرف هيكل، عميد المعهد العالى للموسيقى العربية السابق، الذى غيبه الموت، اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 52 عاما، ونشرت انغام صورة الراحل على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وودعته قائلة: " إنا لله وإنا اليه راجعون. زميلي العزيز دكتور أشرف سعيد هيكل المحترم صاحب الوجه البشوش هتوحشنا يا اشرف ربنا يرحمك ويغفر لك".



انغام على تويتر

كما نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، الدكتور أشرف هيكل، عميد المعهد العالى للموسيقى العربية السابق، الذى غيبه الموت، اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 52 عاما.

وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن الراحل الدكتور أشرف هيكل تتلمذ على يديه مئات الطلاب، وكان نموذجا للفنان المخلص فى عمله وتميز بدماثة الخلق وبمواقفه الداعمة لكل أصدقائه، وتوجهت الوزيرة بالعزاء لأسرة أكاديمية الفنون وطلاب الفقيد داعية الله أن يتغمده الله برحمته.

يذكر أن الدكتور الراحل أشرف هيكل تخرج فى معهد الكونسرفتوار قسم الوتريات عام ١٩٩٠واستكمل دراسته العليا فى معهد الموسيقى العربية، ثم حصل على الماجيستير والدكتوراه، وتدرج فى العديد من المناصب حتى وصل إلى عمادة معهد الموسيقى العربية.