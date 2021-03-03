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صورة| محمد كيلاني يكشف كواليس مشهد قتله في "الآنسة فرح ٣"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان محمد كيلاني عن كواليس مشهد مقتله بالجزء الثالث من مسلسل "الآنسة فرح".

ونشر كيلاني الصورة عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "عايزين تعرفوا إيه اللي حصل لطارق؟.. استنونا يوم ٨ مارس على شاهد.. مسلسل (الآنسة فرح) الجزء الثالث".

الجزء الثالث من مسلسل "الآنسة فرح" بطولة: ، أسماء أبواليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، بسنت النبرواي، هبة عبد العزيز، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء وآخرين وهو من سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت وإخراج وائل فرج.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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