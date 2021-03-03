صورة| محمد كيلاني يكشف كواليس مشهد قتله في "الآنسة فرح ٣"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان محمد كيلاني عن كواليس مشهد مقتله بالجزء الثالث من مسلسل "الآنسة فرح".

ونشر كيلاني الصورة عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "عايزين تعرفوا إيه اللي حصل لطارق؟.. استنونا يوم ٨ مارس على شاهد.. مسلسل (الآنسة فرح) الجزء الثالث".

الجزء الثالث من مسلسل "الآنسة فرح" بطولة: رانيا يوسف، أسماء أبواليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، بسنت النبرواي، هبة عبد العزيز، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء وآخرين وهو من سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت وإخراج وائل فرج.