غدا.. ندى بسيوني تعرض الجزء الثاني من حوارها مع محافظ جنوب سيناء في "حاجة حلوة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تستكمل الفنانة ندى بسيونى في حلقة جديدة من برنامجها "حاجة حلوة" المعروض على قناة "النهار"، حوارها مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وحديث حول الخدمات التي وفرتها الدولة لبدو سيناء .

وتتضمن الحلقة لقاءات مع عدد من بدو سيناء، منهم الشيخ جبلي علي رئيس جمعية حماية طبيعة البحر الأحمر ، ويتحدث عن مجهودات بدو سيناء في الحفاظ على البيئة في مدينة دهب بصفة خاصة وجنوب سيناء بشكل عام، و مهندس خالد صالح من مؤسسي السفاري في شرم الشيخ.

و تستعرض مسيرة كاريمان طارق، التي تركت القاهرة لتستقر بشرم الشيخ للعمل بالسياحة.

وتلتقي ندى بالدكتورة سارة عبدالعزيز وحديث حول مشاكل العظام والعضلات وكيفية التغلب عليها، أما الفقرة الأخيرة ستكون لندى وعم بحر، سيتم تقديم وصفة للاسترخاء.

البرنامج إنتاج شركه ماجيك فارما د. علاء الجرايحي تقديم ندى بسيوني وعم بحر، رئيس التحرير محمد علي هاشم.