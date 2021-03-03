إصابة زوجة ماجد المصري بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت رانيا أبو النصر، زوجة الفنان ماجد المصري، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت رانيا، عبر ستوري حسابها بموقع إنستجرام: "أنا كورونا بردو بقالي 6 أيام، بس بجد قد إيه الكورونا أصيلة وقسمتها بالعدل ما بينا، قبل كدة جوزي وبنتي مع بعض، ودلوقتي أنا وابني مع بعض".

وأضافت: "عايزة إيه يا كورونا بقى مننا بالظبط.. ارحمينا الرحمة حلوة يا أختي.. كدة كتير".

يذكر أن آدم المصري، نجل الفنان ماجد المصري، أعلن أمس الثلاثاء، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" عبر ستوري حسابه على إنستجرام.