ناصر سيف زوج صفاء الطوخي في "ولاد ناس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يشارك الفنان ناصر سيف في مسلسل «ولاد ناس»، ومن المقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان المقبل

ويجسد ناصر سيف خلال الأحداث شخصية تدعى "منصور"، وهو خريج كلية التربية، الذي يقرر السفر إلى إحدى دول الخليج لتكوين مستقبله

ويتزوج "ناصر" من "نجوان"، التي تجسد شخصيتها الفنانة صفاء الطوخىي ولديهم بنت وحيدة تدعى "عبير"، التي تجسد شخصيتها الفنانة ندى عادل

ومع مرور الأحداث تدعمه زوجته لتحقيق حلمهم فى بناء أحد المدارس الخاصة، وتديرها الزوجة وبعدها يقع أحد المدرسين في غرام ابنتهما وتتوالى الأحداث

مسلسل «ولاد ناس» بطولة رانيا فريد شوقي، صبري فواز، ناصر سيف ، صفاء الطوخي ، أحمد وفيق، وفاء صادق، إيهاب فهمي ، أحمد صيام ، ندى عادل، محمد عز ، محمود حجازى، فريد النقراشي، محمد سليمان، محمد السعدني ، طارق عبد الحليم، سيناريو وحوار وإخراج هانى كمال.