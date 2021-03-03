شيماء الحاج: زواجي من منذر رياحنة شائعة ويزعجني تداولها رغم النفي

محمد اسماعيل - القاهرة - أعربت الفنانة شيماء الحاج عن استيائها من إصرار البعض على الترويج لشائعة زاوجها من الفنان الأردني منذر رياحنة.

وقالت "شيماء"، في تصريح لـ"الخليج 365"، إنها حرصت على نفي تلك الشائعة منذ إنطلاقها عقب انتشار مقطع فيديو من حفل زفافها على منذر رياحنة ضمن أحداث مسلسل "سكن البنات".

وأضافت: "لما نزلت الفيديو بتاع حفل زفافنا من المسلسل، الناس كلها كانت بتبارك وفاكرة إنه حقيقي، وأنا رديت وقولت إنه مجرد مشهد من مسلسلنا لكن الإشاعات فضلت مستمرة".

وتابعت: "كل شوية بلاقي أخبار عن زواجي أنا ومنذر الذي أقدره واحترمه على المستوى الشخصي والفني، ولكن مفيش حاجة بتربط بينا غير العمل الفني فقط".

واختتمت شيماء الحاج رسالتها قائلة: "مش عارفة ليه الإشاعة دي منتشرة بالشكل ده مع إني نفتها أكتر من مرة".

يذكر أن شيماء الحاج أعلنت خطبتها على أحد رجال الأعمال في فبراير 2020.

وتشارك شيماء الحاج في مسلسل "سكن البنات"، مع كل من النجوم وفاء عامر، منذر ريحانة، دينا، حجاج عبدالعظيم، آيتن عامر، عايدة رياض ونخبة من النجوم والشباب.