فيديو.. "الشيطان" يثير خلافا بين الكنيسة والحكومة في قبرص

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدلت الكنيسة الأرثوذكسية في قبرص وحكومة الجزيرة بدلوهما بنزاع دائر بشأن الأغنية التي تمثل قبرص في مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن".

وتعرضت أغنية "الديابلو"، وهي كلمة إسبانية تعني بالعربية "الشيطان"، للمغنية إلينا تساجرينو، لانتقادات بسبب تناولها "الشيطان"، كما يوحي العنوان.

ودعت الكنيسة الأرثوذكسية القبرصية الحكومة في بيان مساء الثلاثاء إلى سحب الأغنية.

ورفض المتحدث باسم الرئيس القبرصي في مقابلة تلفزيونية، الأربعاء، تنفيذ ذلك.





ووقع أكثر من 16 ألف شخص على التماس ضد الأغنية عبر الإنترنت.

وطالبت الكنيسة الحكومة بإلغاء اختيار الأغنية. وجاء في بيان الكنيسة "(استبدلوا بها) أخرى تعبر عن تاريخنا وتقاليدنا وما نمثله".

من ناحية أخرى، أشار المتحدث الصحفي للرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس إلى الحرية الفنية.

وقال المتحدث فيكتوراس بابادوبولوس لمحطة "ألفانيوز" التلفزيونية القبرصية: "إنها مسابقة موسيقية، دعونا لا نعطيها أبعادا غير ضرورية".

ويوم الجمعة، جاءت تهديدات هاتفية، مجهولة المصدر، بإضرام النار في مقر هيئة الإذاعة الحكومية القبرصية بسبب الأغنية.

وأوضح التلفزيون الحكومي في وقت لاحق أن الأغنية لا تمثل تكريما للشيطان، بل تتعلق بالصراع بين الخير والشر، وتعبر عن رغبة فتاة في الابتعاد عن معنى انعدام الجدوى.

وتقام مسابقة "يوروفيجن" هذا العام – بعدما تأجلت من العام الماضي بسبب جائحة كورونا - في مدينة روتردام الهولندية من 18 إلى 22 أيار/مايو المقبل.