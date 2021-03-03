إطلاق برنامج كوميدي بنكهة إماراتية عبر قنوات التواصل الاجتماعي

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"الخليج 365" من بيروت: إنطلقت سلسلة حلقات البرنامج الكوميدي الترفيهي " ذا كاسبرز "( The Cuspers) وهو من إعداد وتقديم خمسة شباب إماراتيين، يتمّ عرضه حالياً عبر منصة الفيديوهات العالمية youtube "يوتيوب"، ويتضمّن حلقات ترفيهية , فكاهية ومشوقة تتراوح مدة كلٍّ منها ما بين 10 دقائق إلى نصف ساعة.

وتمكّن الفنانون الكوميديون الخمسة، وهم : سعيد الحليان، عبد الله أحراري، فهد المطروشي، مطر المهيري، وسيف الجسمي من خلال هذه الحلقات الكوميدية، إبراز مواهبهم المُتميّزة وعرض إبداعاتهم في مجال الترفيه المُسلي.

شهد أول مواسم برنامج (The Cuspers)، الذي يُعدّ الأول من نوعه في الدولة عرضاً يومياً للعديد من الحلقات الشيّقة والمضحكة وذلك في أيام السبت من كل أسبوع في تمام الساعة الخامسة مساءاً بتوقيت إمارة دبي.

وعن هذا العمل الكوميدي الجديد، أشار سعيد الحليان، قائد المجموعة الترفيهية إلى أن "جميع التعليقات والأنشطة وردود الأفعال تأتي لأغراض ترفيهية فقط"، مؤكداً على التزام جميع المشاركين بالإجراءات الوقائية لهيئة الطوارئ والأزمات، عبر إجراء فحوصات فيروس كورونا والحصول على نتائج سلبية قبل التصوير، إضافة للالتزام بالتباعد الاجتماعي واستخدام أقنعة الوجه خلال التحضير للعمل وذلك حفاظاً على سلامتهم وسلامة الجميع.

وقال بأن "الفكرة انبثقت من متابعة الشباب الإماراتيين يومياً للعديد من البرامج الفكاهية الكوميدية الأجنبية عبر الإنترنت، الأمر الذي دفعهم للتفكير بطرح فكرة تقديم برنامج كوميدي بنكهة إماراتية."

وأضاف الحليان "نودّ أن نُشارك العالم في يوميات الشباب الإماراتي بطريقة سلسة ومرحة ومبتكرة، حيث نقوم بإعداد حلقات بشكل أسبوعي تتضمن بعضها الأنشطة والهوايات الإماراتية مع تسليطنا الضوء على الطبيعية والأماكن السياحية والحيوية بجميع إمارات الدولة."

ومن الجدير بالذكر أن تسمية "ذا كاسبرز" تأتي من المعنى اللغوي للأشخاص الذين ولدوا في غضون ثلاث إلى خمس سنوات من بداية أو نهاية جيل، مثل الشباب الذي ولدوا في فترة نهاية التسعينات.

