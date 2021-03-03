"شاهد VIP" يرسّخ حضوره كلاعبٍ أساسي في الموسم الرمضاني

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"الخليج 365" من بيروت: رسّخ "شاهد VIP" حضوره كلاعبٍ أساسي في الموسم الرمضاني القادم على امتداد العالم العربي، وذلك بعد أن كشفت منصة الفيديو حسب الطلب بنظام الاشتراك المنضوية تحت "مجموعة MBC"، عن بعض الأعمال المُرتقَبة لشهر رمضان 2021 تحت شعار "رمضان معانا" على أن يُكشف عن المزيد من العناوين والنجوم لاحقاً.

للمرة الأولى على منصةٍ واحدة، يجمتع أبرز نجوم التمثيل من المحيط إلى الخليج عبر أكثر من 40 عملاً عربياً بدون فواصل إعلانية، منها ما يُعرض على "شاهد VIP" حصرياً، فيما تحظى أعمال أخرى بسمة "العرض الأول" قبل أي شاشةٍ أو منصة أخرى. وفيما تتنوع أنماط هذه الأعمال والإنتاجات ما بين الدراما والكوميديا مروراً بالبوليسي وصولاً إلى الأكشن والتشويق وغيرها، تأتي البرامج الرمضانية لتقدم مزيجاً من الألوان والأطياف التي تناسب مختلف الأذواق والاهتمامات من توعوي وشبابي وبرامج طبخ ومسابقات وألعاب ومقالب وترفيه وتثقيف وسواها.

ولأن المشاهد وحده مَن يختار الوقت الذي يناسبه للمتابعة، والمكان الذي يفضّله، وطريقة المُشاهدة المُثالية إن كان ذلك عبر شاشة التلفاز أو الموبايل أو الكمبيوتر، فقد أصبحت تجربة المُشاهَدة مع "شاهد VIP" أشبه بنزهةٍ فريدة لكل فرد من أفراد العائلة العربية، إذ يشمل ذلك الأفراد الأصغر سناً، ويوفر لهم على مدار العام محتوى برامجي متنوع وآمن وخاص بأعمارهم واهتماماتهم، بما في ذلك طبعاً شهر رمضان.

نبذة عن بعض عناوين المروحة الدرامية الرمضانية التي كشف "شاهد VIP" النقاب عنها حتى اليوم:

• من الدراما الخليحية: ممنوع التجول: ناصر القصبي؛ مارغريت: حياة الفهد؛ الناجية الوحيدة: هدى حسين؛ أمينة حاف: إلهام الفضالة؛... وعناوين أخرى بارزة تُعلن لاحقاً

• من الدراما المصرية: ملوك الجدعنة: مصطفى شعبان، عمرو سعد؛ لحم غزال: غادة عبد الرازق؛ خلّي بالك من زيزي: أمينة خليل ومحمد ممدوح؛ نسل الأغراب: أحمد السقا وأمير كرارة؛ موسى: محمد رمضان؛ الاختيار 2: أحمد مكي وكريم عبد العزيز؛ الملك: عمرو يوسف؛ ضلّ راجل: ياسر جلال؛ نجيب زاهي زركش: يحيى الفخراني؛ كوفيد-25: يوسف الشريف؛ نمر: محمد إمام؛ اللي مالوش كبير: ياسمين عبد العزيز؛ أمن قومي: أحمد عز وهند صبري؛ ... وعناوين أخرى تُعلن لاحقاً.

• من الدراما السورية واللبنانية والمغاربية وغيرها: 2020: نادين نجيم وقصي خولي؛ سوق الحرير: سلوم حداد وبسام كوسا؛ سلمات أبو البنات: محمد خيي؛... وعناوين أخرى تُعلن لاحقاً.

الجدير ذكره أن "شاهد VIP"، المنصة الرائدة للفيديو حسب الطلب بنظام الاشتراك المنضوية تحت مظلة "مجموعة MBC"، والتي تُعد منصة البث العربي الرائدة عالمياً وموطن الإنتاجات الأصلية العربية النوعية بمواصفات ترقى إلى العالمية، وتحتها تندرج "مسلسلات شاهد الأصلية" و"عروض شاهد الأولى"، وطيف واسع من الأفلام، إلى جانب بث مباشر لمجموعة من القنوات التلفزيونية العربية الأكثر مشاهدة.

