هل يُكرر محمد إمام شخصية والده في فيلم “المشبوه”؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أثار نشر بوستر المسلسل الرمضاني الجديد للفنان محمد إمام، حالة من الجدل الشديد، بعد نشره عبر صفحته الرسمية بـ(انستغرام)، بسبب تجسيده لشخصية (الحرامي) لتشابهها مع شخصية والده الفنان عادل إمام، والذي سبق وجسدها في فيلمه (المشبوه)، ليس هذا فحسب بل حتى الاسم الذي أطلقه الابن على مسلسله، هو ذاته الذي استخدمه الأب بفيلمه وهو (النمر).

وظهر محمد إمام في البوستر، وهو يرتدي جاكيت أسود وبنطلون أسود وقناع بنفس اللون يخفي ملامحه كليا كالملثم، في إشارة منه للدور الذي يلعبه، كما ظهر ممسكاً بيده حقيبة كبيرة مليئة بالمجوهرات، الأمر الذي دفع الجمهور للتساؤل عن إذا كان قد جسد دور أبيه في فيلم (المشبوة) والذي شاركته البطولة الفنانة سعاد حسني.

كما سبق ونشر بوستر للمسلسل عبر صفحته الرسمية بـ(انستغرام) وعلق عليها قائلاً: «مطلوب حياً أو ميتاً، مكافأة مليون جنيه لأي مواطن يرشد على النمر».

فيلم (المشبوة) من إنتاج سنة 1981 إخراج سمير سيف، تأليف إبراهيم الموجي، وإنتاج واصف فايز، بطولة عدد كبير من النجوم المصرية على رأسهم الفنان عادل إمام، سعاد حسني، سعيد صالح، فاروق الفيشاوي، وتدور قصة الفيلم حول ماهر النمر وهو حرامي ذكي هدفه السطو المسلح على الشقق ولكن يصادف بطة التي تجسدها سعاد حسني ليقررا التوبة.

من ناحية أخرى كشف مصادر مقربة من فريق عمل المسلسل عن التفاصيل الكاملة لقصة (النمر) الذي سينافس من خلاله الفنان المصري محمد عادل إمام في موسم دراما رمضان المقبل.

وأفادت المصادر، أن الأحداث ستدور حول تجار الصاغة، حيث يجسد إمام دور شاب صعيدي يسافر إلى القاهرة، ويعمل بأحد محلات المجوهرات، لدى محمد رياض، الذي يلعب دور أحد تجار الصاغة الكبار.

ويرتبط محمد إمام في المسلسل بعلاقة حب بابنة صاحب المحل الذي يعمل به، وتجسدها الفنانة هنا الزاهد، ولكن يحبها شخص آخر من أحد أبناء كبار تجار الصاغة، وهو الفنان الشاب خالد أنور ويدعى (حسن عنتر الحلق) في القصة ويحتدم الصراع بين الجميع، وتتصاعد الأحداث في إطار درامي مشوق.