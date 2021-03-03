ألبوم ATEEZ يتصدر قائمة “آي تونز” في 30 بلدًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تصدر أحدث أعمال فرقة ATEEZ قوائم تطبيق (آي تيونز) عالمياً، بعد 24 ساعة فقط من إطلاقه يوم الإثنين الماضي، بفضل ألبومهم الغنائي Zero: Fever Part.2.

وفقا لموقع “كي بوب ريبورتر”، احتل الألبوم الجديد المركز الأول على قوائم آي تيونز كأفضل ألبوم في قرابة 36 بلداً، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا وإندونيسيا.

وإضافة إلى ذلك، احتلت أغنية I’m The One Fireworks من نفس الألبوم، المركز الأول على قوائم (آي تيونز) عالمياً لأفضل أغنية في 20 بلداً مختلفاً، بما في ذلك بيرو والبرازيل والفلبين وروسيا.

يعد الألبوم القصير الجديد، هو السادس للفرقة، ومن المقرر إقامة أفرادها حفلاً يوم الثلاثاء المقبل على منصة V Live وسيؤدون أغنية I’m The One Fireworks مباشرة لأول مرة على الإطلاق.

تأتي ATEEZ، من بين أبرز فرق الكي بوب وتحظى بشعبية كبيرة رغم عدم مرور فترة طويلة على ظهورها، إذ ظهرت لأول مرة في أكتوبر عام 2018، وحتى الآن، في رصيدها أكثر من 4 ألبومات وحوالي 10 أغاني فردية.