سلافة معمار تواجه الظلم في “حارة القبة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: شوقت الممثلة السورية سلافة معمار جمهورها لمسلسلها الرمضاني المقبل (حارة القبة)، ونشرت الفيديو التشويقي الأول الذي يكشف ملامح شخصية (أم العز) التي تؤديها في العمل.

وتؤدي سلافة دور سيدة تتعرض للكثير من التقلبات في حياتها، وتواجه الظلم الذي يصيبها ويصيب عائلتها.

ويعكس البرومو قوة المشاهد والأداء العالي للنجمة السورية من خلال حركات جسدها وملامحها وحتى نبرة صوتها البعيدة عن المبالغات.

ويشارك في المسلسل مجموعة من نجوم الدراما السورية، ومنهم: عباس النوري، فادي صبيح، خالد القيش، نادين تحسين بيك، من إخراج رشا شربتجي عن نص للكاتب أسامة عوكش ومن إنتاج شركة عاج.

وينتمي (حارة القبة) إلى أعمال البيئة الشامية، ويسلط الضوء على معاناة أهل الشام من الفقر والجوع والتشرد.

ويتألف المسلسل من خمسة أجزاء، ويعرض الجزء الأول منه في موسم رمضان المقبل.