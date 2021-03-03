عاصي الحلاني مهنئًا.. ثنائية كارول سماحة وهاني شاكر مع لايف ستايلرز ستوديوز تلقى الثناء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تلقى الفكرة المبتكرة التي قدّمتها شركة “لايف ستايلز ستوديوز” خلال تعاونها مع النجمين كارول سماحة وهاني شاكر، في كليبي “شكراً”، و”بقالي كتير”، ودمج العملين كقصة تمثيلية واحدة، الثناء من قبل عدد كبير من الفنانين والناشطين عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وأبدى النجم اللبناني عاصي الحلاني إعجابه بالعملين من خلال تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع “تويتر”، مهنئًا فيها كارول وهاني وشركة “لايف ستايلز ستوديوز” على هذه الفكرة المميّزة، وكتب: “شكراً للرائعة كارول سماحة وشكراً للفنان الرائع الصديق هاني شاكر على هالعمل المتكامل كل ما عم اسمعكم بحس الفن بعدو بألخير بالتوفيق دائماً باذن الله، الف مبروك لشركة لايف ستايلز ستوديوز”.

وقدمت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” مع المخرجة بتول عرفة، تجربة إخراجية نفذت لأول مرة في الوطن العربي، وهي طرح مطربين أغنيتين منفصلتين تصوران على طريقة الفيديو كليب على هيئة قصة درامية متكاملة، ويتم طرحهما في التوقيت نفسه، وظهر هاني شاكر، في فيديو كليب كارول سماحة، والعكس.

نفيد بالذكر ان أغنية “بقالي كتير”، من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل. أما أغنية “شكراً” لكارول سماحة، فهي من كلمات أحمد مرزوق، وألحان التركي Ysusuf Demircol وتوزيع لدياب ميقري.