ياسر العظمة يعود لدراما رمضان بـ”السنونو”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: بدأ في دبي تصوير مسلسل «السنونو»، على أن يعرض خلال ماراثون الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي صورة جديدة تجمع النجمين ياسر العظمة ومحمد قنوع، من كواليس تصوير المسلسل الذي ذكرت مصادر عديدة أنه يضم مجموعة من النجوم العرب والسوريين ومنهم: بشار إسماعيل، عابد فهد، ديمة الجندي وغيرهم.

وبحسب التقارير، فإن أحداث المسلسل تدور على متن سفينة تحمل أشخاصاً من جنسيات مختلفة، وتدور عبر البحار في دول وبلدان عديدة، وتتوقف في محطات كثيرة حاملةً على متنها ركاباً جدد، وحكايات مشوقة في حلقات متصلة منفصلة.

ويجسد ياسر العظمة في المسلسل الكوميدي الذي يأتي على نمط (سيت كوم)، شخصية (القبطان عوني)، والعمل من تأليف ياسر العظمة وإخراج خيري بشارة.

ويعيد هذا العمل الفنان ياسر العظمة إلى الشاشة الصغيرة بعد غياب استمر 8 سنوات منذ أن قدم المسلسل الكوميدي الشهير (مرايا) عام 2013.

وكان العظمة قد قدم في نهاية العام الماضي حلقات فردية، بثت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اعتمدت على أدائه وصوته المتميز في بث مشكلات المجتمع السوري.