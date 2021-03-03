ديمة بياعة تثير الشكوك حول حملها.. وتحسم الجدل!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أثارت الفنانة السورية ديمة بياعة شكوك جمهورها ومتابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (انستغرام) حول حملها، إذ ظهرت في صورة حديثة لها بإطلالة صيفية وهي تضع يدها على بطنها، مما جعلها تلفت انتباه متابعيها حول إذا ما كانت حامل من عدمه.

ورغم أن ديمة كانت تريد من منشورها مشاركة متابعيها لها الحكم والاقتباسات التي يعرفونها، بقولها: «يومكن جميل.. يلا كل واحد يكتب حكمة أو اقتباس بحبه»، إلا أن بعضهم تساءل حول حقيقة حملها من عدمه.

وعلّق أحد متابعي ديمة على منشورها قائلاً: «فكرتك حامل»، لتجيب ديمة عليه نافية بقولها: «لا مو حامل»، لكنها أبدت استعدادها لهذا الأمر في إجابتها على سؤال متابع آخر قال: «فكرتك حامل إن شاء الله نفرح معكم يا رب»، وأجابته قائلة: «إن شاء الله»، فيما علقت متابعة: «حامل دمدوم»، وأجابت ديمة تلك المرة باندهاش من تكرار السؤال: «لا ليش شكلي حامل»، وردت متابعة على اندهاش ديمة بقولها: «لأنك حاطه إيدك على بطنك إن شاء الله نفرح فيك عن قريب»، وردت الفنانة عليها: «الله يسمع منكن».

وكانت ديمة بياعة قد أثارت الشكوك حول انفصالها عن زوجها رجل الأعمال المغربي أحمد لحلو في أكتوبر الماضي، حين نشرت صورة جديدة لها عبر حسابها في (انستغرام) أرفقتها برسالة جاء فيها: «هذه الحياة، لن تتعافى دون أن تتألم، ولن تتعلم دون أن تخطئ ولن تنجح دون أن تفشل».