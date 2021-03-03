باريس هيلتون تكشف قصة خاتم خطبتها الماسي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت الممثلة والمغنية وعارضة الأزياء الأميركية باريس هيلتون تفاصيل قصة خاتم خطبتها، والقصة الرومانسية وراء اختيار خطيبها كارتر ريوم هذا الخاتم الماسي الضخم.

وظهرت نجمة الواقع السابقة البالغة من العمر 39 عاماً، في لقاء تلفزيوني مع ريان سيكريست الإثنين الماضي، حيث استعرضت باريس خاتمها الماسي الضخم، وشاركت القصة والمكان المستوحى منه فكرة الخاتم.

وكشفت باريس، أن فكرة الخاتم مستوحاة من مقهى La Palette في باريس وقالت وهي تومض بخاتمها الماسي: «له قصة حب جميلة». وتابعت: «أنا مهووسة بها.. فهو عبارة عن 15 ماسة تدور حوله وبداخلها علامة P مع ياقوت.. وكان حرف P إشارة لإسم هذا المقهى».

الجدير بالذكر، أن باريس أعلنت يوم 17 فبراير الماضي خطبتها على رجل الأعمال كاتر ريوم، وذلك بعد عام من الأرتباط، حيث كان الثنائي يحتفلان بيوم الحب في جزيرة خاصة.

وكشفت باريس على حسابها الرسمي على منصة (انستغرام) عن الخبر السعيد بصورة رومانسية برفقة ريوم، وأرفقتها بتعليق: «أنا متحمسة لهذا الفصل في حياتي ولدي شريك داعم لي، فعلاقتنا متساوية ونجعل من بعضنا البعض أشخاص أفضل فهو يستحق الإنتظار».

جاء ذلك بعد أن شاركت مجلة (فوغ) على حسابها الرسمي علي منصة التواصل الاجتماعي (انستغرام) صوراً لباريس مع صديقها كارتر ريوم، حيث كانت ترتدي فستاناً أبيض، بينما تعانق كارتر الذي كان يرتدي أيضاً اللون الأبيض وهي ترفع يدها اليسرى لإظهار خاتم خطوبتها المصنوع من الزمرد.

وظهر الثنائي الأنيق، على الشاطئ عند غروب الشمس مع وجود سحب خفيفة في الخلفية، وأكدت المجلة خطبة الحبيبين.