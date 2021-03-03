بهاء سلطان يسجل إبتهالاً دينياً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أعلن المطرب المصري بهاء سلطان، عن طرحه ابتهالاً جديداً، اليوم الأربعاء، بعدما انتهى من تسجيله.

وكتب بهاء سلطان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): «انتهيت من تسجيل إبتهال جديد وهينزل الأربعاء إن شاء الله”.

وكان سلطان توقف عن الغناء منذ عدة سنوات، إثر خلافات بينه وبين مواطنه المنتج نصر محروس.

وكشف يوسف إبراهيم، محامي بهاء سلطان، في 24 فبراير الماضي عن تصاعد الخلافات من جديد بين موكله والمنتج نصر محروس، لإخلال الأخير بالإتفاق وعدم الإلتزام بالحكم الصادر.

وقال إبراهيم، في تصريحات صحفية، إنه كان هناك موعد يوم (الاثنين 22 فبراير) لتسجيل الأغنية الثالثة، حسب المنصوص عليه، لكن حدث خلاف ولم يتم استكمال التصوير.

وأوضح: «الخلاف حدث بعدما طلبنا من نصر محروس ورق إثبات تسجيل أغنيتين قبل ذلك، لكن فوجئنا به يُطالب بغناء ألبوم كامل جديد».

وتابع: «محروس قال (نصور الألبوم الجديد وبعدها نتكلم مع بعض)، وهذا يعني تصاعد الأزمة من جديد معه، لأن طلبه يُخالف الثابت بالحكم وهم 4 أغنيات، في حين أنه يُطالب بألبوم جديد غيرهم».