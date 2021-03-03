شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل عبد الله فرغلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأربعاء، ذكرى ميلاد الفنان الراحل عبد الله فرغلى، حيث أنه من مواليد 3 مارس عام 1928، حصل علي ليسانس آداب قسم اللغة الفرنسية وعمل مدرسا للغة الفرنسية بإحدى المدارس الحكومية.

وكان يذهب إلى الإسكندرية ليؤدي دوره في مسرحية سيدتي الجميلة، مع فؤاد المهندس وشويكار، ثم يعود في قطار الصحافة ليؤدي عمله كمدرس وبدأ مشواره الفنى مع فرقة الفنانين المتحدين ليقدم مسرحيات شهيرة، منها حواء الساعة 12 وسيدتى الجميلة مع فؤاد المهندس، ثم مسرحية مدرسة المشاغبين في دور المدرس ملوانى، كما شارك في هالو شلبى.

وفى التليفزيون قدم مسلسلات أبنائى الأعزاء شكرا مع عبدالمنعم مدبولى، وحدائق الشيطان والجماعة وأخو البنات، وصيام صيام، فيما كانت مشاركته السينمائية قليلة، ومنها أفلام أرض النفاق وأونكل زيزو حبيبى وساحر النساء ، والدنيا على جناح يمامة، كما كتب نصوصاً مسرحية، منها البيجامة الحمراء، الملاك الأزرق، سكر زيادة، غراميات عفيفي، وآه من حواء، وأولاد على بمبة، وعفريت الستات، وولعة.