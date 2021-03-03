شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال على سجادة الصلاة فى صورة جديدة من كواليس مسلسل "المداح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان حمادة هلال، عن صورة جديدة له من كواليس تصوير مسلسله الجديد "المداح" المقررعرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل 2021، حيث ظهر فى الصورة وهو يؤدى الصلاة وفى يديه وبجواره بعض الكتب.



حمادة هلال

ونشرهلال الصورة عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "‏صابر المداح.. ‏مدد يارب، مسلسل المداح رمضان 2021 ‏بإذن الله".





وسبق ونشر هلال، مطلع الأسبوع الحالى، صورة من كواليس تصوير المسلسل، ظهر خلالها بذقن طويلة ومرتديًا "جلابية" و"شال كشمير" فوق كتفه، التى تمثل الشخصية التى يؤديها خلال أحداث المسلسل.



حمادة هلال

مسلسل "المداح" يشارك فى بطولته مع حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، نسرين طافش، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، صبحى خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدى رفعت، بسمة ماهر وآخرين ومن سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسرى ومدير تصوير كريم عاشور، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

والمسلسل يحكى عن صراع درامى بين الشقيقين حمادة هلال وخالد سرحان ضمن أحداث المسلسل، ويجسد سرحان شخصية "حسن ابن الشيخ سلام"، وهو شقيق صابر بن الشيخ سلام - حمادة هلال.