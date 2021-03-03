شكرا لقرائتكم خبر عن عباس أبو الحسن آخر المنضمين لـ "سيلفى" فتحى عبد الوهاب" الشهير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان عباس أبو الحسن، متابعيه وجمهوره، بصورة السيلفي الشهيرة مع الفنان فتحي عبد الوهاب، التي يعتاد الأخير ان يلتقطها مع أصدقائه، وظهرا فيها وهما متقاربان لعدسة الكاميرا بشكل كبير مثلما يظهر فى كافة الصور السيلفى للفنان فتحى عبد الوهاب سواء مع زملاءه من الفنانين أو حتى معجبيه ممن باتوا يفضلوا التقاط الصورة معه بهذه الطريقة.

كما ظهر الثنائي بشكل ساخر وهما يستعرضان عضلاتهم في الصور التي نشرها أبو الحسن، عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، وكتب قائلاً "الفرق بين الضخامة والتقسيم ..فريق ناشئين كمال الاجسام تحت ١٨ سنة".

وكان الفنان عباس أبو الحسن، قد استعاد ذكرياته مع فيلم "مافيا"، فى وقت سابق سابق، وهو الفيلم الذي جسد فيه شخصية "الجزار"، التى تعتبر واحدة من أبرز شخصياته أمام النجم أحمد السقا، ونشر وقتها صورة عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، منذ عدة اسابيع من وراء كواليس تصوير الفيلم في جنوب أفريقيا.

وكتب أبو الحسن على الصورة التي نشرها، "عام 2001 - كيب تاون - جنوب أفريقيا.. تصوير فيلم مافيا: الجزار يُلقن جمله الحوارية قبل تصوير المشهد مباشرة من مساعد الإخراج أحمد علاء (أحمد علاء صديقي العزيز وأحد أهم مخرجين السينما الحاليين واكثرهم موهبة)".