شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف تؤدى تمرينات رياضية شاقة داخل الجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة رانيا يوسف، متابعيها مقطع فيديو قصير عبرخاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، وهى تمارس بعض التمرينات الرياضية الصعبة داخل الجيم، حيث تحافظ رانيا على صحتها من خلال ممارسة الرياضة يوميا، وتنشرصور وفيديوهات من داخل الجيم وأثناء التدريب.



رانيا يوسف



رانيا

وتشارك رانيا يوسف، في مسلسل "اللعبة 2" ويعرض على إحدى المنصات الإلكترونية، وتدور الأحداث حول "وسيم ومازو"، وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض فى شكل مباراة مستمرة بينهما، ومن المقرر عرض العمل فى موسم شهر رمضان المقبل.

وحينما يتقدم الثنائى فى العمر وينتهى التنافس بينهما، يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد، ويذكر أن مسلسل "اللعبة" عرض الجزء الأول منه فى شهر رمضان الماضى وحقق نجاحًا جماهيريًا وقت عرضه.

مسلسل "اللعبة"، كان عرض الجزء الأول فى موسم رمضان الماضى على شاشة إحدى الفضائيات العربية، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وقرر الصناع تقديم الجزء الثانى، والعمل من بطولة شيكو وهشام ماجد ومى كساب، ويشارك فيه أيضا ميرنا جميل، محمد ثروت، أحمد فتحى، وانضمت النجمة رانيا يوسف لهم فى الموسم الثانى، من تأليف فادى أبوالسعود، أحمد سعد والى، إخراج معتز التونى.