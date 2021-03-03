شكرا لقرائتكم خبر عن " لسه الحالة ما تسرش" لـ فضل شاكر تقترب من 2 مليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقترب أغنية المطرب فضل شاكر الجديدة" لسه الحالة ما تسرش"، من 2 مليون مشاهدة على موقع الفيديو " يوتيوب"، وقد طرحها أول أمس الاثنين والأغنية من كلمات حسام سعيد إسماعيل ومن ألحان محمود أنور ومن توزيع موسيقي صالح موسى ومكس وماستر محمد المقهور وإشراف عام إياد النقيب .

وتتحدث كلمات أغنية " لسه الحالة ماتسُرش" عن الحب والألم وصدق المشاعر من خلال رؤية مزايا المحبوب وعيوبه، إلا أن هذا الحضور الأنيق للفنان فضل شاكر من خلال أعماله التي يطلقها وما تحمله فرحاً وحزناً، سيبقى نهرا يتدفَّق بأجمل الاعمال الغنائية، ومظهراً من مظاهر الغناء الأصيل.

وتقول كلمات أغنية : لسه الحالة ما تسُرش

ولسه الحالة ماتسُرش .. ولسه الروح بتستناك

مافيش شيء فيا ماتضرش .. وراحت كل حاجة معاك

نسيت الضحكة من يومها .. نايم صاحي بحلم بيك

حياتي البُعد أزمها .. مفتاح الأمل ف ايديك

من ناحية أخرى، طرح فضل مؤخرا أغنيته الجديدة "ليه" باللهجة الخليجية، عبر موقع يوتيوب، من كلمات شاعرة الإمارات جنان، ألحان زياد يوسف، توزيع غصين سيبروس، مكس وماستر مصطفى كمال.

وتقول كلمات الأغنية: "ليه ما عادَت الدِنيا تِسوى إلا بوجودك.. وليه ما عادَت الأيام تِحسَب إلا بروياك، انت ياللى حلا هالكون كلّه بحضورك.. تفداك نفسى وين ماتأخِذها هى وياك، جنة حلا مفنودة هى بشوفة عيونك.. ورقة الأيام تعزفها لحظة هنايا بدنياك، تعال خلِّنا نروى الحنايا بدفاها لحونك.. ترانيم يخلّدها لحن الوفاء لى بحناياك، سحرنى العشق اللى كحلها جفونك.. دخيل انا الضحكة لا تحرمنى سجاياك، أفداك انا وافدى اللحظة اللى بجنونك.. تاخذنى لدنيا الغزل وتغزلنى بمزاياك، دخيلها الضحكة اروينى بغلا عيونك.. وأنسج الأحلام بلمسة حلا يمناك".