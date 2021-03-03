شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال حافل لـ محمد إمام فى كواليس "النمر": معرفتش اصور بس حبكم بيسعدني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان محمد إمام، متابعيه وجمهوره بمقطع فيديو ظهر فيه حفاوة استقبال الجمهور له في الشوارع أثناء تصوير إحدى مشاهد مسلسله "النمر" المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

وكتب إمام على الفيديو الذى نشره منذ قليل، "بالرغم اني معرفتش أصور المسلسل اليوم ده .. بس دايماً استقبالكم ليا بيسعدني جداً ، أغنية "النمر أول ما بيظهر"، غناء نجم الأغنية الشعبية رضا البحراوى، توكلنا على الله".

مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام وهنا الزاهد، نرمين الفقى، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد وأحمد خالد صالح، علاء مرسى وعدد آخر من الفنانين الشباب.

جدير بالذكر أن آخرأعمال محمد إمام الدرامية الذى قام ببطولتها هو مسلسل "هوجان" والذى عرض في رمضان قبل الماضى، وشارك في بطولته رياض الخولى، عايدة رياض، أوس أوس، كريم محمود عبد العزيز، وأخرون، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.

فى حين شارك خلال موسم دراما رمضان الماضى كضيف شرف بمسلسل الإختيار، حينما لعب دور شخصية ضابط مصرى استشهد ببطولة أمام صد هجمة إرهابية بسيناء، وهو المشهد الذى لاقى نجاحاً كبيراً ضمن أحداث المسلسل.