شكرا لقرائتكم خبر عن دوين جونسون يستعرض مهارات والده داخل حلبة المصارعة في مباراة عام 1984.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم العالمي دوين جونسون، الشهير بـ "ذا روك"، على استعادة ذكريات والده في احدى مباريات المصارعة الحرة التي كان يخوضها عام 1984، والتي شارك فيها بطل الولايات المتحدة الأمريكية في هذا العام.

ونشر ذا روك، مقطع فيديو من المباراة الرباعية التي شارك فيها والده مع توني أطلس بطل الولايات المتحدة الأمريكي آنذاك، أمام بعض من اللاعبين الذين وصفهم ذا روك، بأنهم أعمامه، بينما يظهر وهو يبلغ من العمر 12عاماً فقط وقتها.

وكتب ذا روك على الفيديو الذى نشره عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، "لقد عشت بشكل أساسى مع هؤلاء المصارعين، لقد تعلمت الكثير من الدروس وشاهدت الكثير في غرف خلع الملابس، حيث تعلمت ان أكون دائماً محترماً".

وكان "ذا روك"، قد شارك متابعيه وجمهوره، فى وقت سابق، بصورة جديدة يظهر من خلالها بعد تلقيه جلسة استشفاء ساخنة، عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، والتي يؤكد فيها على بحثه الدائم عن أساليب العلاج المختلفة للحفاظ على جسده.

وظهرت علامات على جسد ذا روك فى الصورة التي التقطها "سيلفي"، مؤكداً على استمتاعه بالعلاج بشكل عام، بعد نجاح تجربته مع تلك الطريقة، وكتب فى تعليقه على تلك الصورة وقتها: "أبحث دائماً عن أساليب وتقنيات جديدة للحفاظ على هذا الديناصور الذى يبلغ عمره 250 مليون عام، نحن نحصل دائماً على جسد واحد فقط، لذلك علينا الاعتناء به والحفاظ عليه".